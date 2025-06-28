Путин пожелал успехов участникам спецоперации на Украине

Президент Владимир Путин обратился к участникам СВО и пожелал им успехов. Во время открытия молодежных центров в регионах он выразил уверенность, что российские войска одержат победу над ВСУ.

Глава государства попросил передать пожелания супругу участницы мероприятия из ЯНАО Полины Черемных, которая представляла Новый Уренгой.

«Вы знаете, Полина, прежде всего хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — отметил Путин.

Он также обратил внимание на активность семьи из ЯНАО. Российский лидер добавил, что «каждый на своем месте выполняет боевую задачу».

Ранее президент назвал всех бойцов, участвующих в спецоперации, своими парнями. Таким образом он прокомментировал песню артиста и военнослужащего Сергей Нихаенко, посвященную «моим ребятам».