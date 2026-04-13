Путин поздравил сына бойца СВО из Наро-Фоминска с днем рождения

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ встретился с семьей участника специальной военной операции Османа Хаутиева. В этой семье растут пятеро сыновей, младший из которых — Заур, пятиклассник, учащийся Апрелевской школы № 1.

В декабре прошлого года мальчик на удачу написал на прямую линию президенту России. Он попросил Владимира Владимировича Путина подарить ему велосипед, даже не надеясь, что его сообщение прочитают. Но обращение было замечено и принято в работу.

В день рождения Заура Роман Шамнэ встретился с ним лично и передал подарок от президента. Глава муниципалитета отметил, что мальчик оказался искренним и открытым собеседником. Заур сам рассказывает об учебе — что получается, а над чем еще предстоит работать. Учится он с удовольствием, а в свободное время посещает секцию каратэ.

Подарок вызвал у школьника настоящий восторг. Мальчик признался, что теперь у него самый лучший в мире велосипед. Роман Шамнэ подчеркнул, что быть причастным к такой радости очень приятно, и этот день рождения Заур Хаутиев запомнит надолго.