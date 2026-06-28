Путин потребовал нарастить производство наиболее востребованных систем ПВО

России нужно наращивать производство наиболее востребованных средств ПВО. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил президент России Владимир Путин.

«Первая задача — это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в России есть средства защиты, но необходимо наращивать скорость производства, а также поставлять их в войска, либо для прикрытия критически важной инфраструктуры.

Президент отметил, что удары ВС РФ по целям в глубоком тылу Украины значительно превосходят по своей мощности и эффективности попытки атак со стороны ВСУ. Также Путин отметил медийный характер ударов Украины по территории России.