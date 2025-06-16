Путин посмертно наградил орденом Пирогова медиков скорой помощи Белгорода

Спасавшие людей под обстрелами и погибшие в результате аварии белгородские фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник посмертно удостоены ордена Пирогова. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Орден Пирогова погибшие медики получили за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

По данным региональных СМИ, Ольга Любимова руководила бригадой фельдшеров во время обстрелов Белгорода со стороны украинских боевиков, а Марина Паровышник занималась лечением раненых мирных жителей и военнослужащих.

Фельдшеры погибли в конце февраля в результате аварии на проспекте Славы в Белгороде. По данным МВД, в служебную машину скорой помощи с включенными сигналами врезался BMW, проехавший на запрещающий сигнал светофора.