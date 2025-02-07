Жертвами ДТП с BMW и скорой в Белгороде стали два фельдшера

В ДТП с участием скорой погибли двое белгородцев, еще 6 пострадали

Карета скорой помощи столкнулась с иномаркой на проспекте Славы в Белгороде. В результате два человека погибли, еще шесть пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По его данным, жертвами аварии стали двое женщин-фельдшеров 38 и 45 лет. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также два пассажира BMW.

«Личность одного из них в настоящее время устанавливается», — отметили в агентстве.

Следственный комитет по факту ДТП возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Прокуратура Белгородской области начала проводить проверку.

«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, превышая скоростной режим, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с каретой скорой помощи», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Сети появилась информация, что виновник ДТП — 28-летний детский тренер по ММА. Не исключается, что он был за рулем в состоянии опьянения.