Путин пошутил в ответ на просьбу присоединить Сумскую область

На совещании президента Владимира Путина с главами муниципальных образований Курской области руководитель Глушковского района Павел Золотарев предложил включить Сумы в состав России. В ответ российский лидер отшутился, сообщил в Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

«Мы не зря направили к вам [врио губернатора Курской области] Александра Евсеевича Хинштейна. Ему тоже постоянно мечтается заполучить как можно больше», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Хинштейн отличается настойчивостью и «пробивным» характером, это помогает ему выбивать деньги из федерального бюджета.

Президент прибыл в Курскую область с рабочим визитом 20 мая. Он встретился с Хинштейном и провел совещание с участием глав муниципалитетов. Во время визита Путина в регионе шесть раз объявляли о ракетной опасности.