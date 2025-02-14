Путин поручил усовершенствовать механизм пропавших без вести бойцов СВО

Президент Владимир Путин поручил Министерству обороны до 1 апреля усовершенствовать механизм поиска военнослужащих, пропавших без вести в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря.

Ответственным за эту задачу станет министр Андрей Белоусов.

Ранее новосибирское издание ngs.ru рассказало историю матери шестерых детей, которая через суд добивается признания своего мужа погибшим в зоне СВО, чтобы оформить на детей пенсию по потере кормильца. Летом 2023 года мужчина погиб от рук украинского снайпера на глазах сослуживцев, однако его тело бесследно исчезло по пути в морг в Ростовской области.

Похожая история произошла в Свердловской области с матерью пятерых детей. Ее лишили пособий для многодетной семьи и требуют доказать, что ее муж, участник боевых действий, жив или мертв. Мужчина погиб, однако документы о его смерти не оформили и не передали вдове.