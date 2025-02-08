Путин поручил рассмотреть вопрос геномной регистрации бойцов СВО

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих в зоне СВО. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В рамках мероприятия глава государства поддержал идею главы Комитета семей воинов Отечества Юлии Белеховой о сдаче бойцами ДНК при подписании контракта с Минобороны. В комитет поступает много обращений о пропавших без вести в зоне СВО, на сбор анализов и поиск родственников приходится тратить много времени.

«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции», — следует из документа.

Поручение необходимо выполнить до 1 июля 2025 года.

В начале февраля Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент поручил создать организационный комитет и дирекцию для обеспечения и утверждения плана соответствующих мероприятий.