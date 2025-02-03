Президент Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества и поручил создать организационный комитет и дирекцию по его проведению. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Целью проведения Года защитника Отечества является сохранение исторической памяти. Мероприятия будут проводить в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также в благодарность ее ветеранам и участникам СВО.

Организационный комитет и дирекция обеспечат разработку и утверждение плана главных мероприятий, а также их бюджет.

Ранее глава государства объяснил, что руководство страны приняло решение о начале спецоперации ради защиты интересов российского народа. Он подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы устранить первопричины украинского кризиса. Мир на Украине должен основываться на уважении прав и интересов граждан, рассказал Путин.