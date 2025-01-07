Путин попросил патриарха освятить нательные крестики для командующих в зоне СВО

Президент России Владимир Путин после Рождественского богослужения в храме на Поклонной горе отправился в Храм Христа Спасителя. Там он попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла освятить нательные кресты и иконки для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Видео опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Хочу вас попросить осветить эти вот нательные крестики и иконки, которые планирую потом передать в подарок всем нашим командующим, которые выполняют особо важные задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества», — обратился с просьбой Путин.

Он предположил, что военным будет особенно приятно получить эти символы веры, тем более освященные патриархом Кириллом на Рождество Христово.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, патриарх освятил нательные кресты и иконки для военных СВО в присутствии главы государства. Как сообщил ТАСС, Путин попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента.

Ранее «Газета. Ru» сообщила, что в ночь на 7 января В. В. Путин отметил праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Он прибыл туда незадолго до полуночи, одетый в пальто и костюм, но без галстука. На службе глава государства поставил свечи, перекрестился и присоединился к верующим, которые молились за мир и благополучие.

Путин также выразил благодарность за значимую и многогранную работу, которую проводят Русская Православная Церковь и другие действующие на российской территории христианские конфессии.