Путин пообещал ускорить работу по оказанию соцподдержки участникам СВО

Президент Путин поручит кабмину ускорить работу по соцподдержке участников СВО

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин пообещал ускорить работу по оказанию социальной поддержки участникам специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Я сделаю все для того, чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу», — заявил глава государства во время встречи с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Также он поблагодарил работников организации за их работу.

Ранее на церемонии вручения наград в Кремле Путин назвал участников СВО «истинной опорой» России.

В Международный день защиты детей Путин встретился с главой фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Российский лидер указал на эффективность работы организации.

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