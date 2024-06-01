Путин пообещал ускорить работу по оказанию соцподдержки участникам СВО

Президент Владимир Путин пообещал ускорить работу по оказанию социальной поддержки участникам специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Я сделаю все для того, чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу», — заявил глава государства во время встречи с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.
Также он поблагодарил работников организации за их работу.
Ранее на церемонии вручения наград в Кремле Путин назвал участников СВО «истинной опорой» России.
В Международный день защиты детей Путин встретился с главой фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Российский лидер указал на эффективность работы организации.
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