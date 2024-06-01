Хорошая команда. Путин встретился с главой фонда «Круг добра» в День защиты детей

Президент Путин встретился с руководителем фонда «Круг добра» Ткаченко

Фото: Пресс-служба Кремля

В Международный день защиты детей президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поблагодарил собеседника за организацию работы фонда.

«Он работает эффективно, у вас хорошая команда очень профессиональных людей и людей, которые с душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых», — сказал Путин.

Ткаченко в свою очередь напомнил, что главный результат деятельности фонда — это жизни детей. Для президента подготовили альбом с трогательными историями ребят, в чьих семьях появилась уверенность в будущем.

В России ко Дню защиты детей подготовили более 3,5 тысячи мероприятий. В разных населенных пунктах страны организовали выставки, игры, мастер-классы, кинопоказы и концерты.

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