Путин пообещал решить проблему с выплатами бойцам СВО

Проблема с размером выплат участникам спецоперации, заключившим контракт еще до начала СВО, будет решена. Об этом во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил российский лидер.

Один из присутствующих на мероприятии бойцов спецоперации рассказал Путину, что ему поступила информация о том, что для семей военнослужащих, заключивших контракт с Вооруженными силами России до конфликта с Украиной, не предусмотрены социальные гарантии.

Поэтому они попросили президента помочь разобраться с вопросом.

«Для меня это полная неожиданность… Ерунда какая-то. Это просто явный очередной пробел, на который как, ни странно, никто не обращал внимания», — ответил Путин.

Глава государства отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с Минобороны, фондом «Защитники Отечества» и Минтрудом.

Ранее Путин заявил о готовности российских военных продолжать спецоперацию. За последние годы, отметил президент, армия России стала самой боеспособной в мире.