Путин пообещал полностью восстановить Курскую область

Путин: в Курской области будут восстановлены все разрушенные объекты

В Курской области все будет восстановлено, для этого выделят необходимые средства. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции.

«Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства», — сказал глава государства.

В ходе заседания председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Курской области Артем Демидов высказался на тему преступлений украинских боевиков против объектов культурного наследия на территории региона.

Путин отметил, что живущие в Курской области люди не останутся без внимания. По его словам, восстановление объектов культуры в регионе требует отдельного рассмотрения.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из курского приграничья эвакуировали свыше 600 мирных жителей. В пунктах временного размещения разместили 246 человек.