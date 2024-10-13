Путин пообещал восстановить разрушения в новых регионах России

Путин: РФ восстановит разрушения и повреждения в приграничных и новых регионах

Аграрии в воссоединившихся с Россией регионах получат поддержку в приоритетном порядке. Власти восстановят поврежденную инфраструктуру. Президент Владимир Путин объявил об этом в обращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он выразил особую признательность аграриям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, также Курской, Брянской и Белгородской областей. Путин отметил, что несмотря на испытания, они продолжили трудиться с полной отдачей.

«В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено», — сказал президент.

Путин сообщил, что за 10 лет производство аграрной продукции в России увеличилось более чем на 30%. Теперь АПК, по его словам, предстоит к 2030 году нарастить объемы производства не менее чем на 25% и увеличить экспорт в полтора раза.

Крупным поставщиком стало Подмосковье. По итогам 2023 года регион занял первое место в России по экспорту восьми категорий сельхозпродукции.