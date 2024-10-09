Панельная дискуссия на тему «Аграрный экспорт регионов России» прошла в рамках юбилейной 26-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Среди выступавших оказался министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, который рассказал о текущих результатах и стратегических задачах по развитию агропродовольственного экспорта Подмосковья.

Министр сообщил, что по итогам прошлого года Московская область заняла второе место в Центральном федеральном округе и пятое в стране по стоимости экспорта продукции агропромышленного комплекса. Доля региона в общем российском экспорте составляет 4%. Он отметил, что по сравнению с 2017 годом наблюдается значительный рост экспорта, как в стоимостном, так и в натуральном выражении — более чем на 100% и 80% соответственно.

Продукция Подмосковья поставляется примерно в 90 стран, а главными партнерами региона являются Белоруссия, Казахстан, Китай, Вьетнам, Узбекистан и Киргизия. Кроме того, активно развиваются новые рынки сбыта.

В своем выступлении Двойных также указал, что по итогам прошлого года Подмосковье заняло первое место в России по экспорту восьми категорий продукции. На говядину приходится 77% общего объема ее экспорта в стране, кисломолочные продукты составляют 70%, сыры и творог — 55%, свинина — 44%, рыба — 37%, мясо птицы — 33%, напитки — 26%, а переработанные продукты из фруктов, орехов и овощей — 24%.

Для успешного экспорта важную роль играют развитая транспортно-логистическая инфраструктура, большое количество агрокомпаний, научная база и высококвалифицированные кадры. Сергей Двойных выделил также функцию Московской области как агрохаба в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, акцентировав внимание на строительстве логистических центров, таких как ТЛЦ «Селятино» и ГК «МУЛЬТИКОЛД».

Регион имеет потенциал для увеличения агарного экспорта за счет развития собственного производства и вовлечения новых предприятий», — подытожил Двойных.

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