Путин подтвердил, что срочников не отправляют в зону СВО

Военных со срочной службы не направляют в зону проведения спецоперации. Об этом на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

«По поводу поездок на срочную службу… Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — подчеркнул он.

Во время встречи глава государства также предложил разработать единый стандарт для поддержки семей ветеранов СВО. По его словам, регионам необходимо дать возможность добавлять к проекту свои меры.

Путин также одобрил идею создания отдельного направления поддержки для участников спецоперации в рамках программы социального контракта.

Ранее президент призвал обеспечить родственников пострадавших или убитых военных разными видами поддержки, включая психологическую помощь. Стране сейчас приходится жить в условиях боевых действий, добавил он.