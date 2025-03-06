Путин поблагодарил женщин, участвующих в спецоперации

Президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» поблагодарил женщин, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Вам особые слова благодарности, низкий поклон за ваш выбор», — заявил глава государства.

Он отметил, что женщины нередко встречаются не только среди медработников, но и на других должностях, в том числе на передовой. Кроме того, президент подчеркнул, что для воюющего мужчины тыл всегда был одной из важнейших составляющих мотивации и что каждый боец думает о матери, сестрах или любимой женщине.

Ранее в интернете появился новый флешмоб, в рамках которого девушки и женщины с детьми снимают ролики об участниках специальной военной операции.