Путин поблагодарил президента ОАЭ за посредничество в переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за посредничество в переговорах с Украиной, в том числе по вопросам обмена пленными. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации», — подчеркнул он.

В ответ президент ОАЭ отметил, что всячески поддерживает любые усилия для политико-дипломатических решений вооруженных конфликтов.

Ранее начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков заявил, что переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно и «все все понимают».