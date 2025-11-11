Итальянская газета Il Fatto Quotidiano опубликовала колонку политолога Алессандро Орсини под заголовком «Перед Путиным. Крозетто и Мелони: униженные Европы в поисках перемирия». В материале специалист объяснил, что конфликт на Украине стал унижением для всей Европы, а Владимир Путин оказался победителем в противостоянии с Западом.

По мнению Орсини, европейские лидеры переоценили свои возможности и уверовали, что смогут победить Россию. Он напомнил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони была одной из самых резких критиков Путина.

На саммите G20 в Индии в 2023 году она заявила, что единственный путь к миру — это капитуляция России. Путин тогда говорил о готовности Москвы к переговорам, но Европа отвергла этот вариант.

Теперь, пишет Орсини, после потери Украиной ключевых позиций и ослабления Евросоюза, Мелони и министр обороны Гуидо Крозетто стараются представить себя сторонниками мира и диалога. На деле, отмечает автор, именно они поддерживали курс США и требовали вооружать Киев до победы.

Политолог напомнил, что в 2022 году тех, кто предлагал договариваться с Москвой, в Италии публично высмеивали.

Теперь, спустя три года, те же политики говорят о необходимости «предложить Путину выход из ситуации».

Орсини счел это лицемерием и попыткой переписать историю. По его словам, Европа «ослеплена линией Байдена» и действует в интересах Вашингтона, а не собственных граждан.

Автор полагает, что поражение Украины стало для Европы ударом, после которого политики утратили уверенность и начали оправдываться.

«Теперь, когда Украина разваливается, все делают вид, что ничего не помнят», — добавил Орсини.

Ранее стало известно, что США остановили поставки оружия Украине в самый критический момент.