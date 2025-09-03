Путин озвучил способ решения территориального вопроса на Украине

Путин: вопрос по территориям на Украине можно решить референдумом

Территориальные вопросы на Украине можно решить с помощью проведения референдума, но тогда потребуется отменить военное положение. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил президент Владимир Путин.

Он призвал руководство республики решать связанные с территорией вопросы в соответствии с Конституцией.

«Что нужно сделать тогда действующим властям [Украины], если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования <…>. Они должны прежде всего провести референдум», — отметил российский лидер.

Также президент добавил, что «видит свет в конце туннеля» по украинскому урегулированию.

По его словам, спецоперация может закончиться, «если здравый смысл восторжествует». Путин обратил внимание, обеспечение безопасности Украины не должно ставить под угрозу Россию.