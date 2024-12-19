Путин ответил на вопрос об информировании семей военнослужащих

Вопрос информирования семей военнослужащих в зоне СВО является очень чувствительным. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

«Для многих людей это очень чувствительный вопрос. Одно дело, когда человек воюет. Дай Бог, чтобы все хорошо было. Существуют разные виды выплат, в целом они достойные. Когда с радаров пропадает, здесь возникает вопрос поддержки семей», — сказал он.

Путин отметил, что Минобороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников специальной операции.

«Я ставил этот вопрос перед министром обороны, мы его обсуждали. Ему известно о проблеме. Необходимо сократить или ускорить сроки принятия окончательных решений о выплатах. Потому что нет сроки принятия окончательных решений, семьи перестают получать соответствующие выплаты, когда человек не участвует в наступательных или оборонительных действиях», — сказал глава государства.

Ранее Путин указал на отсутствие условий для начала переговоров с Украиной.