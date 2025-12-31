Путин отверг идею ударить по центрам принятия решений в Киеве

Президент России Владимир Путин отверг предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Об этом БелТА сообщил его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что у ВС России есть все возможности ударить по резиденции главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Я даже больше скажу. Когда применили „Орешник“, некоторые горячие головы предлагали ему: по этим террористам надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически отверг эту идею», — рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии констатировал, что во время конфликта сложилась ситуация, что ни одна сторона не атаковала первое лицо другой.

«Никто не делал этого. И тут — попытка удара по одной из резиденций президента», — заключил он.

Ранее Лукашенко назвал дичайшим терроризмом попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области.