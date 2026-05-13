Путин оценил применение на СВО комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Путин: комплексы с баллистическими ракетами эффективно применялись на СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что подвижные ракетные комплексы с баллистическими неядерными ракетами доказали свою эффективность в ходе специальной военной операции. Об этом глава государства сообщил во время посещения Московского института теплотехники, где вручил коллективу предприятия орден «За доблестный труд», написал ТАСС .

«Подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции», — сказал Путин.

Московский институт теплотехники считается одним из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Именно здесь создавали стратегические ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

Также Путин заявил, что Россия продолжит модернизацию стратегических ядерных сил. По его словам, страна намерена развивать ракетные комплексы с повышенной боевой мощью, способные преодолевать как существующие, так и перспективные системы противоракетной обороны.