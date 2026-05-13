Россия продолжит модернизировать стратегические ядерные силы

Россия продолжит развивать и модернизировать стратегические ядерные силы. Об этом в ходе посещения Московского института теплотехники заявил президент Владимир Путин.

«Будем и дальше модернизировать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной мощью, способные преодолевать современные и будущие системы обороны», — сказал глава государства.

Путин добавил, что военно-подвижные комплексы с баллистическими ракетами уже применяли в ходе специальной операции.

Днем ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил об успешных испытаниях новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат». Ее дальность составляет порядка 35 тысяч километров, Путин назвал комплекс самым мощным в мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что испытания «Сармата» стали важным событием для безопасности страны на долгосрочную перспективу.