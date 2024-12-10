Путин отметил важность фиксации преступлений киевского режима
Президент Владимир Путин отметил важность того, чтобы все нарушения прав мирных жителей киевским режимом фиксировались. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений», — сказал президент, обращаясь к членам СПЧ.
Кроме того, по его словам, общественники делают очень многое, чтобы помочь людям, живущим под обстрелами, и военным на передовой.
Еще в октябре посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия заставит Украину компенсировать ущерб, нанесенный Курской области.