Президент Владимир Путин отметил важность того, чтобы все нарушения прав мирных жителей киевским режимом фиксировались. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений», — сказал президент, обращаясь к членам СПЧ.

Кроме того, по его словам, общественники делают очень многое, чтобы помочь людям, живущим под обстрелами, и военным на передовой.

Еще в октябре посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия заставит Украину компенсировать ущерб, нанесенный Курской области.