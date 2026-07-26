Путин заявил, что герои спецоперации пишут историю

Участники СВО вписывают свои имена в историю, потомки будут учиться на примерах героев. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщил ТАСС .

Глава государства обратил внимание, что уже сейчас в стране многое делают для того, чтобы потомки учились на примере героев спецоперации.

Он подчеркнул, что Россия не проявляла агрессии в сторону Украины. По его словам, СВО стала ответом на враждебные действия руководства республики, поддержанного Западом.

Путин прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом. Он провел в Адмиралтействе церемонию награждения в честь Дня ВМФ и заслушал доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией. Президент указал на важнейшую роль ВМФ в решении задач спецоперации.