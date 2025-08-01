Путин описал цели спецоперации словами «возвращаем свое»

Россия не захватывает территории в ходе проведения специальной военной операции, а возвращает свое. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.

Так он прокомментировал слова собеседника, который восхитился тактикой российских войск, заявив, что «россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше».

«Вернут. Это — наше», — поправил Лукашенко президент России.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил, что украинские власти не получают точных данных о положении дел на фронте.

Он пояснил, что киевский режим до сих пор не поверил в потерю города Часов Яр, который российские войска освободили еще несколько дней назад.