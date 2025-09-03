Путин охарактеризовал наступление российских войск в зоне СВО как успешное

Не стоит давать преждевременные прогнозы по конфликту на Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил президент Владимир Путин.

«Боевые действия — это вещь сложная и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», — объяснил он.

Глава государства прокомментировал действия ВС России и отметил, что войска успешно продвигаются в зоне спецоперации.

Во время пресс-конференции Путин также отметил, что СВО может закончиться, «если здравый смысл восторжествует». В том случае, если подписать мирный договор с учетом интересов России не получится, страна добьется целей военным путем, добавил он.

По его словам, гарантии безопасности Украины не должны ставить под угрозу Россию.