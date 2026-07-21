Путин одобрил идею вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести
Российский лидер Владимир Путин одобрил идею руководства Еврейской автономной области вручать родителям погибших героев специальной военной операции медальоны воинской доблести. Об этом сообщила пресс-служба президента.
На встрече в Кремле глава ЕАО Мария Костюк рассказала, что в области решили возродить давнюю традицию дарить памятные знаки семьям погибших воинов.
«Ведь родителям ничего не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны, и его не гибель, а именно подвиг, он сегодня остался важен для того, чтобы страна жила», — добавила Костюк.
«Я, когда смотрю на родителей, это такое — не сказать горе, это трагедия, но трагедия с гордостью в глазах за себя, за своего сына, за его подвиг, за героев-ребят», — поделилась губернатор.
«Отличная идея. Согласен», — прокомментировал Путин.
Ранее в Ногинске обсудили концепцию будущего памятника героям специальной военной операции.