Путин одобрил идею вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести

На встрече в Кремле глава ЕАО Мария Костюк рассказала, что в области решили возродить давнюю традицию дарить памятные знаки семьям погибших воинов.

«Ведь родителям ничего не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны, и его не гибель, а именно подвиг, он сегодня остался важен для того, чтобы страна жила», — добавила Костюк.

«Я, когда смотрю на родителей, это такое — не сказать горе, это трагедия, но трагедия с гордостью в глазах за себя, за своего сына, за его подвиг, за героев-ребят», — поделилась губернатор.

«Отличная идея. Согласен», — прокомментировал Путин.

Ранее в Ногинске обсудили концепцию будущего памятника героям специальной военной операции.