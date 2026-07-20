Концепцию будущего памятника героям СВО обсудили в Ногинске

17 июля в «Академии творчества» Ногинска прошла встреча с бойцами и семьями участников СВО. Ее главной темой стало обсуждение концепции будущего памятника героям специальной военной операции — мемориала, который должен стать местом памяти, силы и благодарности.

В Богородском округе нет единого мемориального комплекса, посвященного героям СВО, хотя в муниципалитете проживает более 140 семей, чьи мужья, братья и сыновья защищают страну. Эта встреча стала важным шагом к тому, чтобы восполнить этот пробел и создать пространство, где можно будет отдать дань уважения землякам.

Открывая встречу, глава округа Денис Семенов подчеркнул значимость момента.«Наши братья отдали самое дорогое, что есть у каждого человека, — свою жизнь. Считаю, что наш священный долг и обязанность — почтить их память и построить некую зону, чтобы увековечить имена наших земляков», — сказал руководитель муниципалитета.

Для установки памятника выбрана локация в центре Ногинска — на Рабочей улице, рядом с Домом СВО и Богоявленским собором. Заместитель главы округа Артем Зайцев подробно представил собравшимся проект мемориала. В обсуждении принял участие скульптор Владимир Иванов — мастер, при непосредственном участии которого в прошлом году были созданы Аллеи героев в Электрогорске и Павловском Посаде. Его опыт и чуткое отношение к теме особенно ценны: такие памятники должны говорить без слов, передавать эмоции и сохранять достоинство образа.

За основу композиции взят памятник, победивший в конкурсе, который прошел в начале года в Богородском округе. В центре мемориала — фигура солдата, воплощающая стойкость, мужество и верность долгу. При этом композиция задумана не как нечто монументально-холодное, а как пространство, к которому хочется прийти, постоять, помолчать. Поэтому важной частью проекта станет благоустройство и озеленение территории: здесь планируют создать тихий, успокаивающий уголок, где природа будет подчеркивать торжественность и одновременно человечность места.

В ходе встречи участники — ветераны СВО, близкие бойцов, представители Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа — делились своими мыслями и личными деталями, которые важно отразить в мемориале. Чтобы учесть эти пожелания, по итогам обсуждения была создана специальная комиссия, куда вошли именно те люди, для кого эта память особенно дорога.

Когда будет готов эскиз, состоится новая встреча для его обсуждения. В планах на текущий год — закупить необходимые материалы и провести подготовительные мероприятия. Непосредственно строительство мемориального комплекса намечено на следующий год.

К инициативе решили присоединиться меценаты, готовые оказать спонсорскую помощь. Это еще раз доказывает, что память о героях — дело не только административное, но и глубоко народное: ее бережно хранят в семьях, а теперь будут хранить и в камне. Мемориал станет не просто архитектурным объектом, а живым местом памяти, куда смогут приходить родные, друзья, школьники и все, кто хочет сказать «спасибо» тем, кто защищал Родину.