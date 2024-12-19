Россия готова к переговорам, а противоположная сторона отказалась от них. Занимавший пост премьера Великобритании Борис Джонсон в 2022 году убедил Украину воевать, но желающие умирать украинцы скоро закончатся. На это указал президент Владимир Путин на прямой линии в Гостином Дворе.

«Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона — в прямом и переносном смысле этого слова — отказалась от переговоров», — заявил он.

Глава государства отметил, что результатами переговоров всегда являются компромиссы, и другая сторона должна быть к этому готова. Президент напомнил, что в 2022 году в Стамбуле Россия и Украина достигли определенных договоренностей, но потом Украина почему-то от них отказалась.

«Ну почему — понятно, потому что приехал союзник господин Джонсон. <...> И сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать», — добавил президент.

На Украине есть много людей, мечтающих избавить страну от неонацизма, и с ними можно разговаривать, заявил Путин на прямой линии. Эти люди могут подсказать ценные решения для денацификации Украины.