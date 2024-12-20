Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества

Следующий, 2025 год объявят в России Годом защитника Отечества. Такое решение приняли в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех предков, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что в 2025 году страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим он предложил объявить наступающий год Годом защитника Отечества.

«Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», — сказал российский лидер.

Путин ежегодно выбирает тему следующего года, чтобы привлечь к ней внимание общественности. Эта традиция появилась в России 17 лет назад.

Накануне президент назвал уходящий 2024 год знаковым по достижениям целей спецоперации. Российские войска освободили 189 населенных пунктов, полностью завладев инициативой на всей линии боевых действий.