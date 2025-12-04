Путин объяснил желание Трампа завершить конфликт на Украине гуманизмом
Путин заявил об искреннем желании Трампа быстро завершить конфликт на Украине
Главным мотивом главы Белого дома Дональда Трампа быстро завершить конфликт на Украине стали гуманитарные взгляды. Об этом в интервью телеканалу India Today заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в искренних порывах американского коллеги.
«Он постоянно говорит о своем желании минимизировать потери, и я уверен, что его искренность настоящая», — заявил Путин, добавив, что прежде всего Трамп руководствовался гуманитарными вопросами.
Отвечая на вопрос о плане США по урегулированию украинского конфликта, который в Москву доставили специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, Путин заявил, что не согласился с некоторыми пунктами.
По его словам, сама беседа носила конструктивный характер и некоторые разделы можно обсудить дальше.