Путин объяснил желание Трампа завершить конфликт на Украине гуманизмом

Главным мотивом главы Белого дома Дональда Трампа быстро завершить конфликт на Украине стали гуманитарные взгляды. Об этом в интервью телеканалу India Today заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в искренних порывах американского коллеги.

«Он постоянно говорит о своем желании минимизировать потери, и я уверен, что его искренность настоящая», — заявил Путин, добавив, что прежде всего Трамп руководствовался гуманитарными вопросами.

Отвечая на вопрос о плане США по урегулированию украинского конфликта, который в Москву доставили специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, Путин заявил, что не согласился с некоторыми пунктами.

По его словам, сама беседа носила конструктивный характер и некоторые разделы можно обсудить дальше.