Путин: Запад молчит об обстрелах Белгорода, потому что сам причастен к ним

В западных странах избегают разговоров и публикации сообщений об обстрелах Белгорода из-за своей причастности к ним. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля , заявил президент России Владимир Путин.

«Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, „пожинают плоды“ тогда своего творчества», — отметил российский лидер.

По его словам, европейские и американские средства массовой информации перенесли все внимание с атак ВСУ по российской территории на события вокруг Харькова.

Во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан Путин также заявил, что, по замыслу заокеанских хозяев украинской власти, именно она должна сейчас нести бремя непопулярных решений для граждан Украины, после чего ее сменят на других людей.