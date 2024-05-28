Путин объяснил, почему Запад молчит по поводу обстрелов Белгорода

Путин: Запад молчит об обстрелах Белгорода, потому что сам причастен к ним

Фото: РИА «Новости»

В западных странах избегают разговоров и публикации сообщений об обстрелах Белгорода из-за своей причастности к ним. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин.

«Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, „пожинают плоды“ тогда своего творчества», — отметил российский лидер.

По его словам, европейские и американские средства массовой информации перенесли все внимание с атак ВСУ по российской территории на события вокруг Харькова.

Во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан Путин также заявил, что, по замыслу заокеанских хозяев украинской власти, именно она должна сейчас нести бремя непопулярных решений для граждан Украины, после чего ее сменят на других людей.

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