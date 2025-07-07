Путин объяснил передачу на СВО списанных авто госорганов

Путин: списанные машины госведомств отправили на СВО по просьбе командующих

Президент России Владимир Путин рассказал, что списанные автомобили органов власти и госкомпаний передадут напрямую на фронт по просьбе командования ВС РФ. Об этом глава государства сообщил в ходе посещения выставки «Все для Победы!», написали «Известия» .

«Эта была просьба командующих напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут», — сказал Путин.

На выставке президента поблагодарили за разрешение федеральным госкомпаниям и ведомства передавать списанные машины напрямую в зону спецоперации, вместо их продажи, как это происходило ранее.

Глава государства также сообщил, что обсудит с Минобороны и правительством возможность командировок гражданских врачей в военные госпитали близ линии боевого соприкосновения.

В начале лета Народный фронт передал бойцам на передовую 300 мотоциклов.