Народный фронт передал бойцам СВО 300 мотоциклов в День России

В честь Дня России Народный фронт передал бойцам на передовую 300 мотоциклов. Партию техники закупили благодаря жителям, которые продолжают участвовать в общенародном сборе «Все для Победы!».

«Прекрасные мотоциклы, новые, с доработанной подвеской, грязевой резиной, рабочая лошадка. Не единожды такие мотоциклы помогали выводить раненых, подвозить боеприпасы. Спасибо всем, кто помогает, жертвует средства, все это поддерживает боевой дух, особенно письма, которые пишут дети», — рассказал военнослужащий с позывным Муха.

Для бойцов мотоциклы — не просто средство передвижения. Это важная техника, от которой зависит многое: доставка боеприпасов и еды, эвакуация раненых, выполнение сложных заданий и штурмовых операций. Там, где не проехать машине или квадроциклу, помогает маневренный мотоцикл.

«Хочется поздравить всех с Днем России — и прежде всего наших бойцов, наших героев, которые продолжают выполнять свою боевую работу. Ко Дню России Народный фронт собрал средства на 300 мотоциклов, которые уже направляются в части», — подчеркнул руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Передача техники стала символом поддержки и единства в День России.