Путин объяснил, как пользоваться сервисами для диабетиков при ограничениях связи

Чтобы пользоваться необходимыми сервисами во время ограничений мобильного интернета, необходимо переходить на российский софт или договариваться с иностранными разработчиками о локализации. Об этом заявил президент Владимир Путин на «Итогах года».

Он объяснил ограничения связи мерами безопасности против вражеских беспилотников.

«Здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — заявил глава государства.

Так он ответил на вопрос жительницы Белгородской области, как пользоваться дистанционными глюкометрами при ограничениях связи, а также может ли Минцифры внести их в белый список сайтов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не исключил, что мобильный интернет в регионе будет работать с ограничениями в новогодние праздники.