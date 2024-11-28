Путин не исключил ударов по центрам принятия решений на Украине до конца дня
Удары по центрам принятия решений на Украине возможны до конца дня. Об этом сообщил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ, его процитировала пресс-служба Кремля.
«Сегодня в течение дня все возможно», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее президент рассказал, что цели для таких ударов определяет Генштаб, исходя из угроз, возникающих в адрес России, и добавил, что это могут быть как военные объекты или оборонные предприятия, так и центры принятия решений. В то же время глава государства подчеркнул, что Россия не собирается «палить из пушки по воробьям» и будет подбирать свой ответ для каждой цели.
Саммит ОДКБ проходит в Астане при участии президентов России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.