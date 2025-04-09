Путин назвал важной качественную реабилитацию бойцов СВО рядом с домом

В каждом регионе России должна быть хорошая медицина, позволяющая бойцам СВО получать недалеко от дома качественную реабилитацию. Об этом на встрече с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой заявил президент Владимир Путин.

«Очень важно, чтобы ребята, которые попадают в военные госпитали, после операций, после лечения могли получать на высоком уровне реабилитацию и медицинскую помощь рядом с домом. Чтобы такие компетенции у медицины были в каждом регионе», — отметила она.

Глава государства поддержал этот тезис.

«Очень важно, полностью согласен», — сказал Путин.

В этом контексте Чупшева рассказала президенту о программе оказания медицинской помощи бойцам СВО. В АСИ хотят собрать существующие компетенции и ресурсы, новые технологии «и объединить в центре компетенций военно-гражданской медицины».

«Хорошо, давайте посмотрим», — согласился глава государства.

Ранее стало известно, что мобильные врачебные комиссии для военнослужащих создадут в России.