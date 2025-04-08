Мобильные врачебные комиссии для военнослужащих создадут в России

Раненые военнослужащие смогут пройти медосмотры непосредственно в частях и подразделениях. Для этого создадут мобильные врачебные комиссии, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«По решению министра обороны Российской Федерации будут созданы мобильные врачебные комиссии для проведения в воинских частях и подразделениях медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения», — указали в министерстве.

Медицинские работники смогут на месте определять показания к направлению бойцов на военно-врачебную комиссию, лечение и последующую реабилитацию. В Минобороны считают, что принятое нововведение поможет снизить нагрузку на военно-врачебные комиссии, которые работают на базе военных госпиталей, а также сократить сроки проведения экспертизы.

Мобильные врачебные комиссии будут состоять из подготовленных к работе по части военно-врачебной экспертизы врачей, хирургов, терапевтов, неврологов и медицинских сестер.

В Московской области работает несколько центров реабилитации бойцов специальной военной операции. За два года свыше 900 человек получили в них квалифицированную помощь.