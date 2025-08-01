Путин назвал условия России по Украине неизменными

Озвученные в 2024 году условия России по урегулированию конфликта на Украине остались неизменными. Об этом на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам заявил глава государства Владимир Путин.

«Озвученные в июне 2024 цели и условия России по Украине остаются в силе. Это не условия, а цели, я сформулировал цели России. Нам говорили, что непонятно, чего хочет Россия, мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством МИД», — сказал президент

Путин подчеркнул, что основная цель России — обеспечение безопасности страны и искоренение причин кризиса на Украине. Он также солидарен с точкой зрения, что безопасность России и Украины можно обеспечить в контексте общей европейской безопасности.

Ранее Путин заявил, что переговоры между Россией и Украиной всегда востребованы и важны.