«Почти перестал смеяться». Путин рассказал, как изменился за годы СВО

Путин признался, что за годы СВО стал меньше шутить и смеяться

Президент России Владимир Путин рассказал, что за годы проведения спецоперации заметил в себе перемены — стал меньше смеяться и почти перестал шутить. Он заявил об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — ответил глава государства на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что все люди меняются со временем, и так устроена жизнь.

«Мы все меняемся. Каждый день и каждый час», — пояснил Путин.

Российский лидер также назвал последние годы серьезным испытанием для всей страны, в том числе и для него самого.

Ранее Путин сообщил, что спецоперацию следовало начать раньше 2022 года. Он объяснил, что пришел к такому выводу после оценки результатов. По его словам, государство начало СВО без особой подготовки.