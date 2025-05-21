Боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в курском приграничье, придерживаются идеологии неонацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

Российский лидер посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона. Глава государства провел встречу с волонтерами, которые прибыли в Курскую область со всей страны, чтобы помогать местным жителям.

Во время беседы участник СВО Александр Касауров рассказал Путину о случаях, когда украинские боевики пытались уничтожить памятники Второй мировой войны. Президент ответил, что так могут поступать только люди с идеологией неонацизма.

«И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть», — сказал он.