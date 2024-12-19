Обвиняемого в убийстве генерала Кириллова увезли со следственного эксперимента

Следственный эксперимент на месте гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова завершился, обвиняемого Ахмада Курбанова увезли. Об этом сообщил источник 360.ru.

Кроме того, по словам местных жителей, следователи приехали и в хостел на соседней улице, где, предположительно, жил 29-летний Курбанов перед совершением теракта.

«Надеюсь, разгонят этот хостел наконец-то. Год просили, а управа и прокуратура слала отписки, что там все хорошо. Дослались», — поделилась в комментарии 360.ru одна из местных жительниц.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве Кириллова в деревне Черное возле Балашихи. Курбанова обвинили в терроризме, убийстве и изготовлении взрывчатки. По совокупности ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Обвиняемый сознался в содеянном и рассказал, что украинские спецслужбы обещали ему 100 тысяч долларов и жизнь в Европе.