«Не мы перестали». Путин напомнил, кто прекратил переговоры по Украине

Путин: не Россия, а Украина отказалась от переговоров

Фото: РИА «Новости»

Переговоры по Украине прекратила не Россия. Об этом во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан напомнил президент Владимир Путин.

«Не мы перестали вести переговоры. Нам сказали: „Все, больше с вами переговоров вести не будем“», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, от диалога отказались украинские власти. Россия в свою очередь готова и дальше продолжать переговорный процесс по разрешению украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал информацию о возможной конференции по Украине в Саудовской Аравии. Об этом речи сейчас не идет, отметил официальный представитель Кремля.

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