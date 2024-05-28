«Не мы перестали». Путин напомнил, кто прекратил переговоры по Украине

Переговоры по Украине прекратила не Россия. Об этом во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан напомнил президент Владимир Путин.
«Не мы перестали вести переговоры. Нам сказали: „Все, больше с вами переговоров вести не будем“», — подчеркнул российский лидер.
По его словам, от диалога отказались украинские власти. Россия в свою очередь готова и дальше продолжать переговорный процесс по разрешению украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал информацию о возможной конференции по Украине в Саудовской Аравии. Об этом речи сейчас не идет, отметил официальный представитель Кремля.