Дезертирство в Вооруженных силах Украины приобретает катастрофический характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

По словам главы государства, ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается в катастрофическую. Он также сравнил насильственную мобилизацию людей на Украине с отловом бродячих собак, которых бросают на фронт.

«В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство. Оно приобретает масштабный характер», — сказал российский лидер.

Путин также обратился к украинским военнослужащим и попросил их не выполнять приказы «нелегитимной проворовавшейся хунты», чтобы не стать соучастниками этих преступлений.

Во время встречи президент также рассказал, что отдал приказ Минобороны России подготовить варианты ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, где погибли шесть человек.