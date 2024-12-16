Путин назвал преступлением вторжение ВСУ в Курскую область

Вторжение ВСУ в Курскую область — преступление украинских властей против российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«С военной точки зрения, с кем ни поговоришь, все — и наши, и иностранные эксперты — считают, что в Курске — это „авантюра“, это очевидно. Никакого смысла не просматривается», — подчеркнул Владимир Путин. Президент России назвал очевидным тот факт, что Украина совершает преступление.

Глава государства указал на то, что вытеснение украинских военных за пределы российской территории является «святой обязанностью» Вооруженных сил РФ.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 540 человек и танк.