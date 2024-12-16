За минувшие сутки украинская армия лишилась на курском направлении одного танка, двух боевых машин пехоты, бронетранспортера Stryker американского производства, двадцати боевых бронированных машин и семи автомобилей.
Вооруженные силы России за 24 часа нанесли поражение одиннадцати бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов Курской области.
Ранее 16 декабря житель курского приграничья рассказал, что украинские военные отслеживали дронами мирных граждан, пытавшихся покинуть регион.
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