Армия Украины за сутки потеряла в Курской области до 540 военных

ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 540 человек и танк

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в Курской области более 540 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

За минувшие сутки украинская армия лишилась на курском направлении одного танка, двух боевых машин пехоты, бронетранспортера Stryker американского производства, двадцати боевых бронированных машин и семи автомобилей.

Вооруженные силы России за 24 часа нанесли поражение одиннадцати бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов Курской области.

Ранее 16 декабря житель курского приграничья рассказал, что украинские военные отслеживали дронами мирных граждан, пытавшихся покинуть регион.

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