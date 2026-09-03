Путин рассказал о ходе ремонта российских НПЗ после атак ВСУ

Порядка 10% ремонтных работ осталось провести на нефтеперерабатывающих предприятиях России, пострадавших от украинских атак, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума. Трансляцию мероприятия провела пресс-служба Кремля.

«Вчера министр энергетики [Сергей Цивилев] доложил, что где-то процентов 10 осталось. В целом, провести ремонтных работ на 10% предприятий», — отметил российский лидер.

Он добавил, что темп работ достаточно высокий и оставшиеся мощности должы быть восстановлены в самое ближайшее время.

Ранее президент заявил, что российские компании уже начали вкладываться в защиту предприятий от ударов ВСУ. Он подчеркнул, что прежде у бизнеса не было подобных обязательств, их ввели новым указом.