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    Путин рассказал о ходе ремонта российских НПЗ после атак ВСУ

    Путин: на НПЗ осталось провести около 10% ремонтных работ

    Bulkin Sergey/news.ru
    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

    Порядка 10% ремонтных работ осталось провести на нефтеперерабатывающих предприятиях России, пострадавших от украинских атак, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума. Трансляцию мероприятия провела пресс-служба Кремля.

    «Вчера министр энергетики [Сергей Цивилев] доложил, что где-то процентов 10 осталось. В целом, провести ремонтных работ на 10% предприятий», — отметил российский лидер.

    Он добавил, что темп работ достаточно высокий и оставшиеся мощности должы быть восстановлены в самое ближайшее время.

    Ранее президент заявил, что российские компании уже начали вкладываться в защиту предприятий от ударов ВСУ. Он подчеркнул, что прежде у бизнеса не было подобных обязательств, их ввели новым указом.